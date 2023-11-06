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الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من محافظة جنين

11/6/2023 2:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، ستة مواطنين فلسطينيين من محافظة جنين.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: باسم بسام عمارنة، ومحمود بسام حمارشة من يعبد، وزيد ضياء الأحمد من رمانة، وحذيفة نعيم يحيى من العرقة، وسيف فراس أبو سيف، ومحمد عبد الله الشرفي من فقوعة، وذلك بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.




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