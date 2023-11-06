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دعوة للأردنيين لمقاطعة هذه الادوية

11/6/2023 2:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت نقابة الصيادلة في الأردن عموم الصيادلة والمؤسسات الصيدلانية في المملكة إلى مقاطعة عدد من الشركات وأدويتها ومستحضراتها، التي ثبت دعمها للكيان الصهيوني.
وقالت النقابة في بيان :ندعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير، و النضال من أجل التخلص من الاحتلال الصهيوني الذي دام لعقود، وعليه، وفي هذا الإطار قرر مجلس نقابة الصيادلة مقاطعة كافة مستحضرات الشركات التي ثبت دعمها للكيان المحتل.
وأكدت أن مجلس النقابة سيخاطب النقابات الصحية الأخرى واتحاد الصيادلة العرب بذات الخصوص.

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