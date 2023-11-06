الأونروا: غير قادرين على الوصول إلى غالبية فريقنا في غزة

الأونروا: غير قادرين على الوصول إلى غالبية فريقنا في غزة
التاريخ
11/6/2023 2:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر موقعها الرسمي، فجر اليوم الاثنين، أنها غير قادرة على الوصول إلى الغالبية العظمى من فريقها في غزة بسبب انقطاع الاتصال.
بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية "قلقون للغاية بشأن التقارير عن انقطاع الاتصالات مرة أخرى في غزة بالتزامن مع القصف العنيف".
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