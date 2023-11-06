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الأونروا: غير قادرين على الوصول إلى غالبية فريقنا في غزة

11/6/2023 2:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر موقعها الرسمي، فجر اليوم الاثنين، أنها غير قادرة على الوصول إلى الغالبية العظمى من فريقها في غزة بسبب انقطاع الاتصال.


بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية "قلقون للغاية بشأن التقارير عن انقطاع الاتصالات مرة أخرى في غزة بالتزامن مع القصف العنيف".

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