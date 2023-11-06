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جيش الاحتلال : على سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة التزام منازلهم وملاجئهم

11/6/2023 2:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن على سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان التزام منازلهم وملاجئهم.

ونقلت وكالة رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه استهدف مركبة في لبنان "تم تحديدها بالاشتباه في نقلها إرهابيين".

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