جيش الاحتلال : على سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة التزام منازلهم وملاجئهم

جيش الاحتلال : على سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة التزام منازلهم وملاجئهم
التاريخ
11/6/2023 2:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن على سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان التزام منازلهم وملاجئهم.
ونقلت وكالة رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه استهدف مركبة في لبنان "تم تحديدها بالاشتباه في نقلها إرهابيين".
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