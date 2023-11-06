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الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة شمال طولكرم

11/6/2023 2:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة في ضاحية شويكة شمال طولكرم.
وذكرت مصادر لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مسلم طاهر نعالوة، بعد مداهمة منزله في الضاحية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل والمحلات التجارية بعد تكسير أبوابها، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.




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