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تهجير 1.5 مليون شخص في غزة منذ 7 أكتوبر

11/6/2023 2:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“الأونروا”،“تهجير ما يقرب من 1.5 مليون شخص في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يقيم نصفهم تقريبا في 149 من منشآتها”.
وكتبت الوكالة، في سلسلة منشورات على حسابها عبر منصة“إكس”: أن“قطاع غزة يعاني حالياً من انقطاع الاتصالات”.

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