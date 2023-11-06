تهجير 1.5 مليون شخص في غزة منذ 7 أكتوبر

تهجير 1.5 مليون شخص في غزة منذ 7 أكتوبر
التاريخ
11/6/2023 2:10:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“الأونروا”،“تهجير ما يقرب من 1.5 مليون شخص في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يقيم نصفهم تقريبا في 149 من منشآتها”.
وكتبت الوكالة، في سلسلة منشورات على حسابها عبر منصة“إكس”: أن“قطاع غزة يعاني حالياً من انقطاع الاتصالات”.
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