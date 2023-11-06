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الاحتلال يقصف 450 هدفا في غزة الليلة الماضية

11/6/2023 2:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قصفت 450 هدفا في قطاع غزة الليلة الماضية.
وكان مراسل الجزيرة قال إن الغارات الإسرائيلية على القطاع، كانت الأعنف والأشد منذ بدء الحرب على غزة.




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