الاحتلال يقصف 450 هدفا في غزة الليلة الماضية
التاريخ
11/6/2023 2:10:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قصفت 450 هدفا في قطاع غزة الليلة الماضية.
وكان مراسل الجزيرة قال إن الغارات الإسرائيلية على القطاع، كانت الأعنف والأشد منذ بدء الحرب على غزة.
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