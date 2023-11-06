القسام : قصفنا تحشدات للعدو شرق حجر الديك
التاريخ
11/6/2023 2:10:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام انها قصفت تحشدات لقوات العدو المتوغلة شرق حجر الديك بقذائف الهاون .
كما واعلنت انها جددت القصف على "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة
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