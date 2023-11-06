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تفاصيل عملية الانزال التي نفذها الجيش الاردني في غزة

11/6/2023 2:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تطلبت عملية إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني غزة /76 في قطاع غزة ترتيبات لوجستية معقدة، وعملية ليست سهلة، وفقا لوزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاثنين، مهند المبيضين.
وقال المبيضين، إنّ إسرائيل تتحمل مسؤولية المساس بأي طرف أو جزء من المستشفى الميداني الأردني غزة /76، قائلا: "تم إبلاغهم بذلك".
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد قال فجر الاثنين، إنّ نشامى سلاح الجو في القوات المسلحة تمكنوا، من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.
وأضاف المبيضين، المساعدات التي تم إنزالها للمستشفى الميداني الأردني "أطنان من المساعدات الطبية والدوائية العاجلة"، مشيرا إلى أن المستشفى يعمل في غزة كجزء من الرسالة والصوت والموقف الأردني.
وبين أن عملية إنزال المساعدات للمستشفى الميداني الأردني في غزة بواسطة مظلات تم إنجازها بشكل دقيق.

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