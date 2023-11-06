اعلام عبري: 76% من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو فشل ويجب أن يرحل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف استطلاع للرأي في كيان الاحتلال، عن أن أغلبية كاسحة، ترغب في استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما حمله كثيرون مسؤولية الهجمات، وعبروا عن عدم ثقتهم بإدارته، وأن حكومته يجب أن ترحل ويتم إجراء انتخابات مبكرة.وخلص استطلاع الرأي إلى أن على نتنياهو أن يترك منصبه فورا أو في أقرب وقت ممكن.



وأظهر الاستطلاع الذي نشرته القناة الإسرائيلية 13، أن 76% يعتقدون أن نتنياهو فشل ويجب أن يستقيل فورا أو بنهاية القتال في غزة، ومن بين هؤلاء يعتقد 47% أنه يجب أن يرحل بعد انتهاء القتال، بينما يرى 29% بأن يرحل فورا.



في المقابل يرى 18% أنه يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصبه بعد انتهاء القتال.



وحمل الاستطلاع نتنياهو مسؤولية الفشل في توقع والتعامل مع هجمات حماس، وهو ما قال به 44% من عينة الاستطلاع.



وبينما عبر 56% عن عدم ثقتهم في قدرته على إدارة القتال الدائر في غزة، وأشار 28% فقط إلى أنهم يثقون في إدارته.



وعبر 64% عن اعتقادهم بوجوب إجراء انتخابات مبكرة عقب انتهاء الحرب.

