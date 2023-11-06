استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس
التاريخ
11/6/2023 2:10:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس بذريعة محاولته طعن مستوطنين، ونقل مدير مكتب الجزيرة وليد العمري عن السلطات أن اثنين من الإسرائيليين حالتهم خطرة.
وقال العمري إن سلطات الاحتلال كثفت من وجودها وشرعت بعمليات تفتيش في المنطقة التي تضم مركزا للشرطة.
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