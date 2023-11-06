رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تشدد على التزامها باستقرار الأسعار

(MENAFN
) كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أكدت بشدة على أهمية مكافحة التضخم واستعادة استقرار الأسعار. وأشارت لاغارد إلى أن تباطؤ معدلات التضخم يتماشى مع التوقعات، وأن البنك المركزي الأوروبي مصمم على إعادة الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.
كما شرحت رئيسة البنك المركزي أن هناك إصرارًا قويًا على خفض معدل التضخم إلى 2 بالمئة، وهو الهدف الذي يسعى البنك لتحقيقه بحلول عام 2025 وفقًا لتوقعاته. هذا الالتزام الثابت بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمئة يؤكد التزام البنك المركزي الثابت بضمان استقرار المنطقة النقدية الأوروبية.
كذلك على الرغم من التوترات والانتقادات الواضحة الناتجة عن بعض الحكومات الأوروبية التي تشعر بالقلق من التأثيرات السلبية المحتملة لزيادة أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي، بقيت لاغارد قوية وغير قلقة. وأكدت أن مهمة البنك المركزي الرئيسية هي الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو عامل رئيسي يسهم في تعزيز السلام الاجتماعي والاستقرار العام في المجتمع. في رأيها، الالتزام بالحفاظ على استقرار الأسعار أمر أساسي، وهذا الالتزام يأخذ الأسبقية على الاعتبارات الأخرى.
في حين من الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد علق مؤقتًا سياسته بزيادة أسعار الفائدة كجزء من استراتيجيته لمكافحة التضخم واستعادة الاستقرار الاقتصادي.
MENAFN06112023000045015682ID1107376751
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.