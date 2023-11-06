روسيا تؤكد من جديد التزامها بخفض صادرات النفط

(MENAFN
) عادت روسيا رسميًا لتعيد تأكيد التفاني في خفض تصدير النفط بشكل طوعي حتى نهاية عام 2023، بهدف تعزيز التوازن في السوق العالمية للنفط، وفقًا لإعلان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
كما نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء تصريح نوفاك في يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر، مؤكدة التزام روسيا بالسياسة المستدامة لتقليص الشحنات الخارجية للنفط الخام ومنتجات البترول بواقع 300,000 برميل يوميًا حتى نهاية كانون الأول من 2023.
كذلك تأتي هذه البيانات من موسكو بخصوص التزامها بتقليل الصادرات، الذي تم التزامها به بالتعاون مع حليفها في تحالف أوبك بلس، المملكة العربية السعودية، في وقت تجاوزت فيه تدفقات النفط الروسية مستوى الهدف. من المقرر أن يجتمع التحالف في وقت لاحق هذا الشهر لمناقشة سياستهم المشتركة.
في حين أوضح ألكسندر نوفاك أن هذا الخفض الطوعي يتم "بهدف تعزيز الجهود المشتركة لدول أوبك بلس في دعم استقرار وتوازن أسواق النفط."
وتُظهر هذه البيانات التزام روسيا بالمبادرة العالمية التي تقودها أوبك بلس لتثبيت أسواق النفط، لمعالجة التحديات المتعلقة بديناميات الطلب والعرض المتقلبة التي يمكن أن تؤثر على أسعار النفط واستقرار السوق.
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