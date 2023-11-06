سلسلة من الشرائح الجديدة تستعد لدخول السوق

(MENAFN
) بالنسبة لمعظم الأفراد، التفكير في كيفية عمل الشريحة داخل أجهزة الكمبيوتر المحمولة هو أمر نادر، إذا حدث على الإطلاق. هذا الارتياح حيال شرائح الكمبيوتر هو شيء يفضله العديد من الأطراف القائمة. ومع ذلك، هناك تحول كبير في الأفق، حيث تستعد سلسلة من الشرائح الجديدة للدخول إلى السوق، مما يعد بأنها ستعيد تشكيل تماماً عالم أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
كما تتجه معركة الشرائح نحو عالم أجهزة الكمبيوتر الشخصية، كما يظهر ذلك من خلال الضجة المتزايدة حول وحدات المعالجة المركزية, وهي المعالجات العامة التي تشغل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم. في الآونة الأخيرة، كشفت آبل عن أحدث أجهزة ماك المتقدمة، حيث ركز الانتباه بشكل كبير على شرائح إم 3 الجديدة. وبدأت آبل في تقليل اعتمادها على شرائح إنتل لأجهزة ماك قبل ثلاث سنوات، واستفادت من تصاميم الأشباه الموجودة داخليًا لتعيين معايير جديدة للأداء وعمر البطارية، وبناءً على ذلك، أزاحت البساط من تحت أقدام مصنعي أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
كذلك تتميز شرائح آبل بأنها مستندة إلى تصاميم من إيه آر إم, وهي شركة تسيطر عليها شركة سوفت بانك، وتتميز بتصاميم تمثل البديل الرئيسي لتقنية إكس 86 المستخدمة بواسطة إنتل. هذا الانتقال قد أطلق تحديا كبيرًا على صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية بأسرها، والتي تعتمد تقليديًا على هندسة الشرائح إكس 86. وفي تطور حديث، قدمت شركة كوالكوم، المصنع البارز لشرائح الهواتف المحمولة، شريحة كمبيوتر خاصة بها استنادًا إلى تقنية إيه آر إم. ما يجعل هذا الكشف ملفتًا للنظر بشكل خاص هو أنها أول شريحة تستند إلى تصاميم من شركة نوفيا، وهي شركة ناشئة تأسست من قبل بعض مهندسي الشرائح الكبار في آبل وتم الاستحواذ عليها من قبل كوالكوم قبل عامين. وهذا يشير إلى بداية سباق تقني حقيقي في عالم شرائح أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
في حين يتلاشى عصر الاسترخاء المحيط بشرائح الكمبيوتر ، ومع اقتراب وصول شرائح مبتكرة، دفعتها منافسة شرسة وهندسات بديلة، متوقع أن تحدث ثورة في ميدان الحواسيب الشخصية. هذه التطورات ليست مجرد تغييرات في السوق فقط، بل لديها الإمكانية لإعادة تعريف الأداء وإمكانيات أجهزة الكمبيوتر الشخصية، مما يدفع بالحدود لما كان يعتبر ممكنًا مسبقًا.
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