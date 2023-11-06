مرافق تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا تصل إلى طاقتها الكاملة قبل فصل الشتاء

(MENAFN
) مع اقتراب موسم الشتاء، حققت ألمانيا إنجازًا ملحوظًا حيث أصبحت مرافق تخزين الغاز الطبيعي تعمل بطاقتها الكاملة. أفادت الجمعية الأوروبية لتخزين الغاز بأن احتياطيات الغاز في ألمانيا بلغت 100.03 بالمئة وفقًا للبيانات الأولية. وتشير هذه التطورات إلى أن البلاد مستعدة تمامًا لتلبية احتياجاتها الطاقية خلال الأشهر الباردة.
كما أن مفهوم بلوغ السعة التخزينية 100 بالمئة, كما يُعرَّفه اتحاد مشغلي أنظمة تخزين الغاز في ألمانيا, ويعتمد على الظروف القياسية. عند تبريد الغاز الطبيعي، ينخفض حجمه، مما يسمح بتخزين المزيد من الغاز. ويؤدي هذا العملية التبريدية إلى حالة يتجاوز فيها مستوى التخزين 100 بالمئة. هذا الفائض يوفر طبقة إضافية من الأمان والمرونة للتعامل مع تقلبات محتملة في استهلاك الغاز.
كذلك أطمأنت الحكومة الألمانية مواطنيها بأن هذا المستوى من تخزين الغاز أكثر من كافٍ لتغطية الاستهلاك المتوسط لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر خلال موسم الشتاء. أعرب كلاوس مولر، رئيس الوكالة الاتحادية للشبكة، عن رضاه بالمرافق التخزينية الكاملة، مشيرًا إلى أن هذا يمثل أخبارًا إيجابية بالنسبة لاستعداد البلاد لفصل الشتاء القادم. شدد على أن ألمانيا مجهزة بشكل أفضل الآن لتلبية احتياجاتها الطاقية مقارنة بالعام السابق.
في حين يحث السلطات على أخذ الحيطة والحذر وتحث الجمهور على عدم الاستراحة على عرض الحال. نصح كلاوس مولر الناس بمواصلة ممارسة توفير الطاقة وزيادة الكفاءة، مؤكدًا أنه يمكن تحقيق توفير كبير في التكاليف من خلال استهلاك معقول للغاز. تلعب مرافق تخزين الغاز دورًا حيويًا في استقرار سوق الغاز، حيث تعمل كنظام امتصاصي لتعويض التقلبات في الاستهلاك. عادةً ما تنخفض مستويات التخزين خلال فصل الشتاء وتعاود الارتفاع مع اقتراب فترة الاحترار.
ويسلط هذا الإنجاز في استخدام مرافق تخزين الغاز الطبيعي بالكامل الضوء على التزام ألمانيا بضمان الأمان والاستقرار الطاقي، وخصوصاً خلال فصل الشتاء الذي يشهد زيادة تقلبات الاستهلاك. كما يسلط الضوء على أهمية توفير الطاقة واستهلاك مسؤول في تأمين إمدادات طاقة موثوقة.
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