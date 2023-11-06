مدير الاستخبارات المركزية الأميركية CIA يزور المنطقة بعد ايام

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA بيل بيرنز، سيزور الكيان الصهيوني ودولا أخرى في المنطقة، هذا الأسبوع لمناقشة الحرب في غزة والمساعي لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.
ومن المتوقع أن يزور بيرنز قطر التي تقوم بدوري محوري في المحادثات لإطلاق سراح الرهائن، وكذلك مصر لدورها في إيصال المساعدات الإنسانية.
وتابع الموقع أن بيرنز سيجري محادثات مع عدد من النظراء والقادة في الشرق الأوسط لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك بما فيها الوضع في غزة، ودعم المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، والتزام الولايات المتحدة بردع دول أو فاعلين آخرين من توسيع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس".
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مسؤولين أميركيين يقدمون النصيحة لنظرائهم الإسرائيليين، لاتخاذ خطوات تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين خلال الحرب في غزة.
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