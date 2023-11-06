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مدير الاستخبارات المركزية الأميركية CIA يزور المنطقة بعد ايام

11/6/2023 1:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA بيل بيرنز، سيزور الكيان الصهيوني ودولا أخرى في المنطقة، هذا الأسبوع لمناقشة الحرب في غزة والمساعي لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.
ومن المتوقع أن يزور بيرنز قطر التي تقوم بدوري محوري في المحادثات لإطلاق سراح الرهائن، وكذلك مصر لدورها في إيصال المساعدات الإنسانية.
وتابع الموقع أن بيرنز سيجري محادثات مع عدد من النظراء والقادة في الشرق الأوسط لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك بما فيها الوضع في غزة، ودعم المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، والتزام الولايات المتحدة بردع دول أو فاعلين آخرين من توسيع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس".
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مسؤولين أميركيين يقدمون النصيحة لنظرائهم الإسرائيليين، لاتخاذ خطوات تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين خلال الحرب في غزة.




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