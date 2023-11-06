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نائب الرئيس الامريكي : سنبحث مع زعماء أجانب سبل تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة

11/6/2023 1:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مكتب كامالا هاريس نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إنها ستبحث مع عدد من الزعماء الأجانب خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكانت قد نقلت وكالة بلومبرغ عن الرئيس الأميركي جو بادين قوله في تصريح صحفي مقتضب سابقا إن الجهود المبذولة لإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة تمضي قدما.

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