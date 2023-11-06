نائب الرئيس الامريكي : سنبحث مع زعماء أجانب سبل تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مكتب كامالا هاريس نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إنها ستبحث مع عدد من الزعماء الأجانب خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكانت قد نقلت وكالة بلومبرغ عن الرئيس الأميركي جو بادين قوله في تصريح صحفي مقتضب سابقا إن الجهود المبذولة لإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة تمضي قدما.
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