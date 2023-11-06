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ثلاثة شهداء بينهم طفل بقصف منزل في خان يونس

11/6/2023 1:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل، فجر اليوم الإثنين، خلال غارة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على منزل في مدينة خان يونس.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في شارع المحافظة بمدنية خان يونس، ما أدى لاستشهاد ثلاثة موطنين فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين، إضافة إلى وجود عدد من المواطنين الفلسطينيين تحت الركام.
وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية، غاراتها العنيفة منذ ساعات على غرب غزة تحديدا في مخيم الشاطئ، حيث تم استهداف مربعات سكنية بأكملها، إضافة إلى قصف محيط مستشفى الشفاء.

وفا

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