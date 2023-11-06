ثلاثة شهداء بينهم طفل بقصف منزل في خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل، فجر اليوم الإثنين، خلال غارة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على منزل في مدينة خان يونس.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في شارع المحافظة بمدنية خان يونس، ما أدى لاستشهاد ثلاثة موطنين فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين، إضافة إلى وجود عدد من المواطنين الفلسطينيين تحت الركام.
وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية، غاراتها العنيفة منذ ساعات على غرب غزة تحديدا في مخيم الشاطئ، حيث تم استهداف مربعات سكنية بأكملها، إضافة إلى قصف محيط مستشفى الشفاء.
وفا
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