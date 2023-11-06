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الحرب على غزة تدخل يومها الـ 31 والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر

11/6/2023 1:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت الحرب على غزة يومها الـ31 على التوالي، في الوقت الذي يكثف فيه الاحتلال القصف المكثف على غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية في القطاع.
وشهدت مدينة غزة الليلة الماضية وفجر الاثنين، غارات غير مسبوقة، تزامنا مع قطع قوات الاحتلال الاتصالات وخدمات الإنترنت عن القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 9770 شهيداً، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وإصابة 24158 ألف بجراح مختلفة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وتاليا اهم التطورات:

- جيش الاحتلال يُقر بمقتل جندي وإصابة آخر في المعركة شمال قطاع غزة، ويعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 348 قتيلا


- 15 شهيدا جراء قصف منزل في حي تل السلطان غرب مدينة رفح


- استهدف مربعات سكنية في مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة

- القناة 7 العبرية: 12 صاروخا سقطت على كريات شمونة وسببت قطعا جزئيا للتيار الكهربائي
- شهيدان وإصابات جراء استهداف منزل في مخيم جباليا بقطاع غزة

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