فيديو.. سيول تجرف سيارة وتتسبب بسقوط شخصين في السعودية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تداعيات السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في منطقة تبوك. وأظهر الفيديو سيارة تجرفها السيول، في حين حاول ثلاثة أشخاص الصعود إلى سقف السيارة للنجاة من الغرق.
وفي التفاصيل، يظهر الفيديو السيارة وهي تنجرف في مياه السيول المتدفقة بسبب هطول الأمطار الغزيرة. وقد سقط أحد الأشخاص الموجودين على سقف السيارة في السيل، تاركًا الآخرين يحاولون الصمود على السيارة. وبعد لحظات، سقط شخص آخر أيضًا في المياه.
على الرغم من تجمع بعض الأشخاص حول مجرى السيل ومحاولتهم إنقاذ الركاب والسيارة، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذهم في ظل قوة السيول وتدفق المياه العاتية.
الخليج 357
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