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فيديو.. سيول تجرف سيارة وتتسبب بسقوط شخصين في السعودية

11/6/2023 1:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تداعيات السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في منطقة تبوك. وأظهر الفيديو سيارة تجرفها السيول، في حين حاول ثلاثة أشخاص الصعود إلى سقف السيارة للنجاة من الغرق.
وفي التفاصيل، يظهر الفيديو السيارة وهي تنجرف في مياه السيول المتدفقة بسبب هطول الأمطار الغزيرة. وقد سقط أحد الأشخاص الموجودين على سقف السيارة في السيل، تاركًا الآخرين يحاولون الصمود على السيارة. وبعد لحظات، سقط شخص آخر أيضًا في المياه.


على الرغم من تجمع بعض الأشخاص حول مجرى السيل ومحاولتهم إنقاذ الركاب والسيارة، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذهم في ظل قوة السيول وتدفق المياه العاتية.

الخليج 357

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