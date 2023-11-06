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قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق شرقي مخيم البريج

11/6/2023 1:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف قصف مدفعي اسرائيلي مناطق شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستهدف الطيران الإسرائيلي فجر اليوم قصف مربعات سكنية في مخيم الشاطئ غربي قطاع غزة.

واطلقت مناشدات لإجلاء مواطنين فلسطينيين محاصرين في منازلهم في المخيم وسط قصف مستمر.

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