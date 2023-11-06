قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق شرقي مخيم البريج

قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق شرقي مخيم البريج
التاريخ
11/6/2023 1:11:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف قصف مدفعي اسرائيلي مناطق شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
واستهدف الطيران الإسرائيلي فجر اليوم قصف مربعات سكنية في مخيم الشاطئ غربي قطاع غزة.
واطلقت مناشدات لإجلاء مواطنين فلسطينيين محاصرين في منازلهم في المخيم وسط قصف مستمر.
MENAFN06112023000208011052ID1107376711
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.