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إعلام عبري: نتنياهو يطلب من رئيسة الصليب الأحمر الدولي زيارة المحتجزين في غزة

11/6/2023 1:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد الإعلام العبري، بأن رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو طلب من رئيسة الصليب الأحمر الدولي زيارة المحتجزين في غزة للتأكد من سلامتهم.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق ارتفاع عدد المحتجزين في قطاع غزة إلى 242 محتجزا.

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