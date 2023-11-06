إعلام عبري: نتنياهو يطلب من رئيسة الصليب الأحمر الدولي زيارة المحتجزين في غزة

إعلام عبري: نتنياهو يطلب من رئيسة الصليب الأحمر الدولي زيارة المحتجزين في غزة
التاريخ
11/6/2023 1:11:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد الإعلام العبري، بأن رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو طلب من رئيسة الصليب الأحمر الدولي زيارة المحتجزين في غزة للتأكد من سلامتهم.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق ارتفاع عدد المحتجزين في قطاع غزة إلى 242 محتجزا.
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