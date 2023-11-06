مكتب زيلينسكي ينفي احتمال تسرب الأسلحة من أوكرانيا إلى خارج حدودها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفى أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو، ما يقال عن احتمال تسرب الأسلحة من أوكرانيا إلى خارج حدودها، وأكد أن "كييف تسيطر بالكامل على الوضع".
وقال يرماك: "أوكرانيا تسيطر بشكل كامل على الوضع. أعتقد أن هذه أخبار مزيفة روسية دورية. كلما كبرت الكذبة، أصبح من الأسهل على الناس تصديقها".
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن أوكرانيا تبيع أسلحة ، ومن هناك تذهب هذه الأسلحة إلى أي مكان آخر.
روسيا اليوم
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