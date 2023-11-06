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مكتب زيلينسكي ينفي احتمال تسرب الأسلحة من أوكرانيا إلى خارج حدودها

11/6/2023 1:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفى أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو، ما يقال عن احتمال تسرب الأسلحة من أوكرانيا إلى خارج حدودها، وأكد أن "كييف تسيطر بالكامل على الوضع".
وقال يرماك: "أوكرانيا تسيطر بشكل كامل على الوضع. أعتقد أن هذه أخبار مزيفة روسية دورية. كلما كبرت الكذبة، أصبح من الأسهل على الناس تصديقها".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن أوكرانيا تبيع أسلحة ، ومن هناك تذهب هذه الأسلحة إلى أي مكان آخر.
روسيا اليوم

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