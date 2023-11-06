Monday, 06 November 2023 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المعشر: نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب لأنّ نهايتها تعني محاسبته

11/6/2023 1:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدّ نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان المعشر إن إطالة امد الحرب الإسرائيلية يضر بمصلحة حلفاء واشنطن؛ لأن إطالة أمد الحرب يجعل موضوع التهجير حقيقيا، وليس موضوعا انفعاليا .
وقال المعشر في تصريحات صحفية ، إنه وفي الوقت نفسه فإنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب، لأنه في اللحظة التي تنتهي فيها هذه الحرب سيحاسب من الشعب الإسرائيلي تماما كما حوسبت غولدا مائير، وكما حوسب موشيه ديان بعد حرب أكتوبر.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN06112023000208011052ID1107376707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث