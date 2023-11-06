المنظمة الدولية للهجرة: المدنيون بغزة والأسر النازحة في حاجة ماسة لوقف إطلاق النار

المنظمة الدولية للهجرة: المدنيون بغزة والأسر النازحة في حاجة ماسة لوقف إطلاق النار
التاريخ
11/6/2023 1:11:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المنظمة الدولية للهجرة إن المدنيون في غزة والأسر النازحة التي لديها أطفال في حاجة ماسة لوقف إطلاق النار.
وأضافت المنظمة أنه يجب تمكن العاملون في المجال الإنساني من الوصول للمدنيين في غزة ومساعدتهم بأمان.
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