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المنظمة الدولية للهجرة: المدنيون بغزة والأسر النازحة في حاجة ماسة لوقف إطلاق النار

11/6/2023 1:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المنظمة الدولية للهجرة إن المدنيون في غزة والأسر النازحة التي لديها أطفال في حاجة ماسة لوقف إطلاق النار.


وأضافت المنظمة أنه يجب تمكن العاملون في المجال الإنساني من الوصول للمدنيين في غزة ومساعدتهم بأمان.

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