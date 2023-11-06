مشهد بمسلسل تسبب في اكتشاف فنان مصري إصابته بالسرطان - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واقعة غريبة تعرض لها الفنان المصري الراحل أشرف مصيلحي، تسببت في اكتشاف عائلته لإصابته بمرض السرطان، الأمر الذي تسبب في معاناته لثلاث سنوات، قبل أن يرحل في النهاية.المخرجة المصرية منال الصيفي زوجة الراحل، تحدثت عن الكواليس الحزينة التي مرت بها وقت اكتشاف إصابة الراحل بالمرض، وكيف تعاملت معه وأخفت عنه تلك القصة.حيث ظهرت في لقاء تلفزيوني وتحدثت عما جرى وقت تصوير مسلسل "جمال الحريم"، الذي تولت إخراجه، فيما كان مصيلحي يشارك في البطولة.



إذ كان المشهد الأخير في التصوير هو سبب معرفتهم بمعاناته من المرض، بعدما ظهر وهو يتلعثم في الحوار الخاص به، وظل يعتذر كثيرا عما يحدث.



الأمر الذي تسبب في قلق زوجته، التي طلبت منه ألا يلتفت إلى ما حدث خلال اليوم الأخير من التصوير، ولكن عليه الذهاب إلى الطبيب لمعرفة الأسباب.

توجه الثنائي إلى الطبيب الذي طالبه بإجراء أشعة، وتبين وقتها إصابته بورم في المخ، وهو ما أخفته عنه زوجته، وأخبرته أن هناك أمرا غير مفهوم في الأشعة، وعليهم إعادتها مرة أخرى.

منال الصيفي اتفقت مع الطبيب المعالج، على عدم إخبار زوجها في حال أثبت تحليل الورم أنه خبيث، حيث كانت تعلم بأن الفترة التي سيعيشها ستكون قصيرة للغاية إن أخبرته بأمر مثل هذا.

واستمرت في إخفاء المرض عنه، واكتفت بإخبار أكبر الأبناء بما يحدث، لكن حالته الصحية تدهورت في النهاية، ولم يتمكن من مقاومة المرض.









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