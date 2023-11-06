دبي تتوقع أن يحدث قطاع الماس المزروع في المختبر ثورة في صناعة المجوهرات

(MENAFN
) يتوقع مركز دبي للسلع المتعددة (دي ام سي سي) تأثيرًا محوريًا على صناعة المجوهرات بفضل النمو السريع في قطاع الماس المنمي في المختبر. حيث يضم أكثر من 30 شركة متخصصة في الماس المنمي في المختبر، ويتوقع المركز أن الماس المنمي في المختبر سيقود الطريق كأسرع قطاع نموًا في سوق المجوهرات. ففي سنة 2022، شهدت دبي ارتفاعًا مذهلاً يزيد عن 125 بالمئة في تجارة الماس، مما يسلط الضوء على نمو القطاع الرائع.
كما استكشف تقرير من المركز تطبيقات متنوعة للألماس المنمي في المختبر، والتي تتجاوز استخدامها التقليدي في المجوهرات. هذه الأحجار الكريمة المتعددة الاستخدامات تجد تطبيقاً في مجموعة متنوعة من المجالات المتقدمة مثل النصب والتشغيل والحوسبة الكمية وصناعات عالية التقنية مختلفة. هذا التنوع في استخدامها يضع الماس المنمي في المختبر كلاعب رئيسي ليس فقط في سوق المجوهرات ولكن أيضًا في المشهد التكنولوجي الأوسع.
كذلك تطرق أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع، إلى الأداء الملفت لقطاع الماس المنمي في المختبر في عام 2022. وكشف عن أن تجارة الماس شهدت معدل نمو مذهل بلغ 125 بالمئة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى ما يقارب 1.5 مليار دولار. لا يمكن تجاهل الطلب المتزايد على الماس المنمي في المختبر، وأكد بن سليم أن هذا الطلب مدفوع بالتقدم التكنولوجي والمتطلبات الصناعية. وأشار إلى أن الماس المنمي في المختبر من المرجح أن يتعامل مع التحديات بشكل أفضل مقارنة بأقرانه من الماس المنمي في المختبر نظرًا لمرونته وتنوع استخدامه.
في حين تمثل صناعة الماس المنمي في المختبر المزدهرة في دبي قوة ديناميكية وواعدة ضمن سوق المجوهرات العالمي، حيث يشير نموها السريع وتطبيقاتها في مختلف القطاعات نحو مستقبل محوري لصناعة المجوهرات.
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