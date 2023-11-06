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أمريكا ترسل غواصة نووية إلى شرق المتوسط لتنضم إلى حاملتي الطائرات آيزنهاور وجيرالد فورد

11/6/2023 1:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية غواصة نووية إلى جانب حاملتي طائرات
في الشرق الأوسط وفقا لما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، تويتر سابقا، اليوم الاثنين، إن الغواصة النووية من فئة "أوهايو" وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط وفق سكاي نيوز.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الغواصة "أوهايو" وصلت، أمس الأحد، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط.


وستنضم الغواصة "أوهايو" إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما والتي سبق أن نشرهما الجيش الأمريكي في المنطقة.

وكانت حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، وصلت إلى شرق البحر المتوسط قرب غزة، في أعقاب الهجوم الكبير الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي في العملية التي أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى".


ثم أرسلت واشنطن حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور"، ضمن حزمة مساعدات قدمتها واشنطن لإسرائيل بعد هجوم حماس.

وكان نشر حاملتي الطائرات في المنطقة هو المرة الأولى منذ مارس 2020، عندما أدت الهجمات الصاروخية التي استهدفت "معسكر التاجي"، وهي منشأة عسكرية عراقية شمال بغداد، إلى مقتل جنديين أمريكيين وبريطاني واحد.

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