مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يحذر من تفكك النظام المصرفي في منطقة اليورو

(MENAFN
) أطلق أندريا إنريا، الذي يشغل منصب رئيس قسم الإشراف المصرفي في البنك المركزي الأوروبي، تحذيرًا حادًا بشأن التفكك المتزايد لنظام البنوك الأوروبي. وتتسع مخاوف إنريا لتشمل ما يصفه بـ "تصدع" داخل النظام، والذي يعتقد أنه يسهم في زيادة الضعف المالي والتكاليف المرتفعة لجميع أصحاب المصلحة. بعد خمس سنوات في قيادة الإشراف المصرفي للبنك المركزي الأوروبي، أعرب إنريا، الذي سيغادر منصبه في نهاية العام، عن شعور شخصي بالأسف بسبب تفتت سوق البنوك في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة. وشدد على أن هذا التفتت، الذي يدعمه الانقسام الوطني، يشكل التحدي الرئيسي الذي يجب معالجته بشكل عاجل.
كما أكد إنريا على الخطر الكامن في هذا التفكك، حيث يترك القطاع المصرفي غير مجهز بشكل جيد لاستيعاب الصدمات بفعالية من خلال توزيع الخسائر بين مختلف البلدان. وهذا يؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز التكامل المالي والبنكي داخل منطقة اليورو، وتعزيز مرونتها أمام الاضطرابات الاقتصادية.
كذلك بالنسبة لفارق أسعار الفائدة بين القروض والودائع في البنوك الأوروبية، فقد كانت مجالًا آخر تم التشديد عليه من قبل إنريا. أشار إلى أن غياب المنافسة عبر الحدود في منطقة العملة الواحدة يلعب دورًا في هذه المسألة. شدد إنريا على أن تعزيز المنافسة وتحقيق سوق مصرفية مكتنزة أكثر سيكون مفيدًا لكل من المودعين والمقترضين، مما يخلق في النهاية بيئة أكثر ملاءمة لعملاء البنوك في جميع أنحاء منطقة اليورو.
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