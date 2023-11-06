رئيس المفوضية الأوروبية يكشف عن عقوبات جديدة شاملة ضد روسيا في أوكرانيا

(MENAFN
) أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إعلانًا مهمًا خلال زيارتها إلى كييف، حيث كشفت عن قرار الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية موجهة نحو روسيا. تم تصميم هذه الإجراءات لممارسة الضغط على روسيا والرد على الأحداث الأخيرة التي أثارت قلقا داخل الاتحاد الأوروبي.
كما أكدت الرئيسة فون دير لاين في خطابها أمام البرلمان الأوكراني، أمام الأمل القديم للعديدين في أوروبا بزيادة التجارة مع روسيا ودمجها في الإطار الأمني الأوروبي. ومع ذلك، قامت التطورات الجارية بدفع الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف إجراءاته العقابية ضد روسيا.
كذلك تشمل العقوبات الجديدة التي فُرضت مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك إجراءات لاستهداف الشركات التي تعمل خارج حدود الاتحاد الأوروبي وتحاول التفاف العقوبات القائمة. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن زيادة في حظر الاستيراد والتصدير، إلى جانب نهج أكثر صرامة فيما يتعلق بأسعار النفط.
في حين سيتضمن جزء من هذه الإجراءات النظر في فرض قيود على تجارة الماس الروسي. كما تفكر الاتحاد الأوروبي في إصدار تشريعات تمنع استيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء. هذه الإجراءات تأتي في إطار العقوبات المستمرة المفروضة على روسيا بسبب مشاركتها في الصراع المستمر في أوكرانيا.
وتمتد العقوبات القائمة بشكل واسع وتشمل حظر الاستيراد للنفط والفحم والصلب والذهب والسلع الفاخرة. وقد تضمنت أيضاً إجراءات عقوبية تستهدف البنوك والمؤسسات المالية ذات الصلة بروسيا. هذا النهج الشامل يشير إلى التزام الاتحاد الأوروبي بمعالجة الوضع في أوكرانيا وجاهزيته لاتخاذ إجراءات أشد ضد روسيا ردًا على التطورات الأخيرة.
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