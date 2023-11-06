توسيع العمليات بغزة قد يثير خلافات إسرائيلية - أمريكية

توسيع العمليات بغزة قد يثير خلافات إسرائيلية - أمريكية
التاريخ
11/6/2023 12:25:43 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الاثنين، إن توسيع العمليات في غزة قد يثير خلافات واضحة بين اسرائيل والولايات المتحدة.
وتابعت الصحيفة:
توجد شكوك في أن تنجح العملية بتحرير المختطفين.
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