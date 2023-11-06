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بينهم فتوح.. الزمالك يعرض ثلاثي الفريق للبيع

11/6/2023 12:25:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، بعد اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم الأحد في مقر النادي بمصر، عرض لاعبيه الثلاثة أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، مع إيقافهم لحين التحقيق معهم.

وجاء قرار مجلس إدارة الزمالك بعدما قدم مدير الكرة عبدالواحد السيد مذكرة ضد الثلاثي، بسبب خروجهم من معسكر الفريق الأخير دون إذن.

وجاء بيان مجلس الزمالك، كالتالي:

إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب، وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبدالواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة، قرر المجلس إيقاف اللاعبين الثلاثة وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع عرضهم للبيع.

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