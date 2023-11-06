السعودية تبقي على سعر بيع النفط لآسيا لشهر ديسمبر المقبل دون تغيير

قال مصدران مطلعان اليوم الاثنين إن شركة أرامكو السعودية أبقت على سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا خلال شهر ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق، في توقف لارتفاع الأسعار الذي استمر على مدى خمسة أشهر.

وحددت شركة النفط الرائدة في الشرق الأوسط سعر البيع الرسمي للنفط العربي الخفيف عند 4 دولارات للبرميل فوق متوسط خامي عمان/دبي وهي نفس العلاوة المسجلة في نوفمبر .

ويتماشى تغير سعر الخام السعودي الرئيسي مع توقعات السوق إذ توازن المصافي بين هوامش معالجة النفط الضعيفة وبين حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات.

وبالنسبة لأسعار البيع الرسمية لشهر ديسمبر كانون الأول، رفعت أرامكو سعر النفط الخام بالغ الخفة إلى آسيا للشهر الثالث بمقدار 70 سنتا إلى 4.05 دولار للبرميل فوق أسعار خامي عمان/دبي، مدعومة بالأسعار القوية للخام الخفيف عالي الكبريت في سوق التعاملات الفورية.

وبالنسبة للمناطق الأخرى خفضت أرامكو سعر البيع الرسمي للنفط العربي الخفيف لشهر ديسمبر كانون الأول إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 2.30 دولار للبرميل إلى 4.90 دولار للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة لندن.

في الوقت نفسه ارتفع سعر البيع الرسمي للنفط العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بمقدار 1.30 دولار إلى 8.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت في ديسمبر .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز