منشآت تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا أصبحت ممتلئة تماما استعدادا للشتاء



أصبحت منشآت تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا ممتلئة تماما يوم الأحد، فيما تستعد البلاد لفصل الشتاء.

وسجلت جمعية تخزين الغاز الأوروبية (جي آي إي) أن مخزون الغاز لدى ألمانيا بلغ نسبة 03ر100% بالضبط، وفقا للبيانات الأولية.

ووفقا لاتحاد مشغلي أنظمة تخزين الغاز في ألمانيا (أي إن إي إس)، يشير التخزين بنسبة 100% إلى قدرة مرافق تخزين الغاز في ظل الظروف القياسية. وفي حال تعرض الغاز للتبريد، فإن حجمه يقل وبالتالي يمكن تخزين المزيد من الغاز. ووفقا لهذا السيناريو، يتجاوز مستوى التعبئة مستوى 100%.

وقالت الحكومة الألمانية في وقت سابق إن هذا الحجم يكفي لتغطية متوسط استهلاك شهرين إلى ثلاثة أشهر في الشتاء.

وقال كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الاتحادية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنها أخبار جيدة أن مرافق التخزين أصبحت الآن ممتلئة بنسبة 100%". وتابع :"نحن مستعدون لفصل الشتاء بشكل أفضل مما كنا عليه في العام الماضي".

ومع ذلك، قال إنه من السابق لأوانه الشعور بالرضا عن النفس. وأضاف "نحن نطلب من الناس مواصلة التفكير مليا فيما يمكن توفيره".

يشار إلى أن الذين يستخدمون الغاز باعتدال يمكنهم توفير الكثير من المال. وتعوض مرافق تخزين الغاز التقلبات في استهلاك الغاز وبالتالي تشكل نظاما عازلا لسوق الغاز. وتنخفض مستويات الملء عادة في فصل الشتاء وترتفع مرة أخرى في نهاية فترة ارتفاع الحرارة.

وسجلت أكبر منشأة تخزين ألمانية في مدينة ريدين مستوى تعبئة بلغ 3ر99% يوم الأحد. واقتربت مرافق التخزين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي أيضا من كامل طاقتها الاستيعابية. ووفقا لـ(جي آي إي)، فقد بلغ مستوى الملء6ر99 % تقريبا.

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