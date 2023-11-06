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رئيس الوزراء الأسترالي يرى علامات واعدة على تحسن العلاقات مع الصين

11/6/2023 12:25:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاثنين بـ"العلامات الواعدة" على تحسن العلاقات مع الصين خلال زيارة لبكين يجري فيها محادثات مع الرئيس شي جينبينغ لإصلاح العلاقات الثنائية.

وبعد سنوات مضطربة بسبب خلافات اقتصادية وسياسية بين البلدين، توقع ألبانيزي إجراء "مناقشة بناءة" مع الزعيم الصيني، مشيدا بالعلاقات التجارية التي تحسنت مؤخرا.

وقال "أعتقد أن هناك علامات واعدة. لقد سبق أن شهدنا إزالة عدد من العوائق أمام التجارة بين البلدين".

وأشار إلى أن هناك "انتعاشا كبيرا في التجارة بين بلدينا" بعد أن خففت الصين بعض القيود على الواردات.

أضاف ألبانيزي "نحن بحاجة إلى ان نتعاون مع الصين حيثما نستطيع، وأن نختلف معها حيث يجب".

وتابع "الصين أهم شريك تجاري لنا. إنها تمثل أكثر من 25 في المئة من صادراتنا، وتعتمد واحدة من كل أربع وظائف لدينا على تجارتنا. لذا فهي علاقة مهمة".

هذه أول زيارة لرئيس وزراء أسترالي منذ سبع سنوات، في وقت يسعى البلدان إلى إصلاح علاقاتهما إثر خلاف دبلوماسي أثّر في التبادلات التجارية التي تصل بينهما إلى مليارات الدولارات.

تسعى حكومة ألبانيزي إلى إقامة علاقات أكثر ودية مع الصين، وتقاوم في الوقت ذاته نفوذ بكين المتزايد في المحيط الهادئ.

وتمثّل اللهجة الودّية تحولا بارزا عما كان عليه الأمر قبل ثلاث سنوات عندما كانت العلاقات الثنائية في حال من الجمود العميق.

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