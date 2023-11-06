زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا ويقول إنهاء الحرب ليس بالأمر السهل

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمبر زيلينسكي يوم الأحد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لزيارة بلاده من أجل الحصول على درس في الدبلوماسية خلال زمن الحرب.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية أنه في إشارة إلى تفاخر ترامب بأنه يمكنه أن ينهي الغزو الروسي لأوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أعيد انتخابه، قال زيلينسكي إن المرشح الجمهوري للرئاسة في أمريكا يجب أن يأتي ليرى الوضع بنفسه.

وتابع زيلينسكي في حوار مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية يوم الأحد أن "الرئيس السابق ترامب قال إنه /في/ حوالي 24 ساعة، يمكنه إدارة الأمر وإنهاء الحرب. وبالنسبة لي، ماذا يمكنني أن أقول؟ لذا فإنه،أيضا، موضع ترحيب كبير".

وأضاف "أدعو الرئيس ترامب. إذا كان بإمكانه الحضور إلى هنا، فسوف أحتاج إلى 24 دقيقة - نعم، 24 دقيقة، ليس أكثر. نعم. ليس أكثر. 24 دقيقة فقط لأشرح للرئيس ترامب أنه لا يستطيع إدارة هذه الحرب".

وأرجع زيلينسكي السبب في ذلك إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي شن الغزو ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال زيلينسكي يوم الأحد إنه لم يكن لديه أي اتصال مع ترامب منذ ترك الأخير منصبه في عام 2021.

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترامب يدعم أوكرانيا، أظهر زيلينسكي تشككه.

وقال: "في الواقع، لا أعرف. آمل ذلك... وهذا لا يعتمد فقط على الرئيس بشكل مؤسسي. أعتقد أن الأمر يعتمد على رأي الأمريكيين، ومجتمعكم".





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز