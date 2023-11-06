ما هو المعيار الجمالي الأمثل لطول رموش النساء؟

وضع علماء بعض المقياس لطول الرموش عند النساء حتى تبدو أكثر جمالاً، تتوافق مع لون بشرتهن وذلك عن طريق إجراء بعض التجارب التي ذهبت إلى

استنتاجات معينة.

وحدد العلماء المعيار الأمثل لطول الرموش. واتضح أنه كلما كانت أطول، كلما كانت أجمل، لكن إلى حد معيّن.

ووفقا لعلماء من بريطانيا وكندا بحسب كومسومولسكايا برافدا فإن الرموش التي يبلغ طولها "ثلث عرض العين" تبدو أكثر جاذبية وهي تزيّن الوجه نفسه والعينيْن على وجه التحديد.

وقد سبقت هذه الاستنتاجات تجارب بسيطة شارك فيها أكثر من 300 متطوع ومتطوعة يمثلون مجموعة متنوعة من الرجال والنساء. ومتوسط ​​أعمارهم يزيد قليلا عن 40 عاما وفق روسيا اليوم.

و"صنع" الخبراء 4 وجوه للنساء البيضاوات، والسوداوات، والآسيويات، والهنديات. ثم تم "نسخ" كل منهن ضمن 11 نسخة يختلف فيها طول الرموش. وطُلب من المتطوعين وضع نقاط تقييم من 1 إلى 7. وحصلت الوجوه الأكثر جاذبية على المزيد من النقاط. لذلك اتضح أن الرموش التي تبلغ ثلث عرض العين (نحو 30-35%) تزيّن الوجه بشكل أجمل.

ونشر الباحثون مقالا بهذا الشأن في مجلة

Scientific Reports.

واتضح أن المرأة الآسيوية لا تُفسد جمال وجهها الرموش التي يبلغ طولها ربع عرض العين، ولكن سيكون من الأفضل للنساء السوداوات أن يكون لديهن رموش أطول، أي تصل إلى 45 %من عرض العين.



أما النساء ذوات الجمال الآسيوي والأوروبي لا ينبغي لهن "إطالة" رموشهن بما يتجاوز المقياس "العلمي" وهو الثلث. فلن يصبحن أكثر جمالا، لكن النساء ذوات البشرة الداكنة يمكنهن ذلك.

يشار إلى أن "المعيار الجمالي الأمثل" تزامن مع المعيار "العملي" الذي حسبه الفيزيائيون الأمريكيون من معهد "جورجيا" للتكنولوجيا في عام 2015، ونشروا النتائج في مجلة Journal of the Royal Society Interface.

وعليك أن تفهمي أن ملحقات الرموش الصناعية لن تفيد عينيك. ولن يكون الأمر أكثر جاذبية، كما اكتشف العلماء البريطانيون وزملاؤهم الكنديون.

ومن خلال التجارب الأمريكية اللاحقة، أصبح من الواضح أن المعيار "المثالي العملي" هو عالمي بطبيعته. وهو مناسب ليس للبشر، فحسب بل وللحيوانات بغض النظر عن حجمها، بدءا من القنافذ وانتهاء بالزرافات.

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