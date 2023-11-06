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سيلينا غوميز تهدد بحذف حسابها على انستغرام بسبب الحرب على غزة

11/6/2023 12:25:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

مر شهر وحرب إسرائيل وحماس في قطاع غزة مستعرة، وبالرغم من آثارها الكارثية على سكان القطاع، إلا أن تبعاتها طالت مشاهير كثر بسبب مواقفهم منها، حيث أعلنت سيلينا غوميز أنها بحاجة إلى استراحة من "إنستغرام"، وستقوم بحذف حسابها، بعد تعرضها لانتقادات واسعة بسبب تعليقاتها على الأوضاع الحالية بين إسرائيل وفلسطين.

وكشفت سيلينا في منشور عبر خاصية القصص على "انستغرام" ثم حذفته يوم الخميس 2 نوفمبر، عن قرارها بحذف حسابها من تطبيق التواصل الاجتماعي، موضحة: سآخذ استراحة وأحذف حسابي على إنستغرام ... لقد سئمت. أنا لا أؤيد أيا مما يجري" وفق روسيا اليوم.

وأعلنت سيلينا لأول مرة عن "ابتعادها عن وسائل التواصل الاجتماعي" يوم الاثنين مبررة ذلك بقولها: "لأن قلبي ينكسر لرؤية كل الرعب والكراهية والعنف والإرهاب الذي يحدث في العالم".

وكتبت سيلينا، التي يتابعها 430 مليون عبر "إنستغرام": "إن تعرض الناس للتعذيب والقتل أو أي عمل من أعمال الكراهية تجاه أي مجموعة واحدة أمر مروع. نحن بحاجة إلى حماية جميع الناس، وخاصة الأطفال ووقف العنف إلى الأبد. أنا آسفة إذا كان كلامي غير كاف بالنسبة للجميع أو لهاشتاغ. لا أستطيع الوقوف بجانب الأبرياء الذين يتعرضون للأذى، وهذا ما يجعلني مريضة. أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم. لكن المنشور لن يفعل ذلك".

ونشرت سيلينا لاحقا صورة لأختها غير الشقيقة غرايسي إليوت تيفي وكتبت: "وجود أخت، كل يوم يصيبني بالمرض بشكل مأساوي. سأفعل أي شيء من أجل الأطفال والأرواح البريئة".

وقوبل قرار سيلينا غوميز بأخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، وربط أختها بوضع الأطفال الذين يعانون وأصبحوا ضحايا للحرب، بردود فعل غاضبة وانتقادات واسعة، حيث وصفها متابعوها ومعجبوها بأنها تحاول لعب دور الضحية، وانتقدوها لعدم بذل كل ما في وسعها لمساعدة المحتاجين، ولادعائها أن منصتها عديمة الفائدة.


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