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تشاد تستدعي سفيرها في تل أبيب

11/6/2023 12:15:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) إنجامينا/PNN/أعلنت دولة تشاد، اليوم الأحد، استدعاء القائم بأعمال سفارتها في تل أبيب للتشاور بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة خارجية تشاد في بيان لها، إن استدعاء القائم بالأعمال للتشاور، بسبب قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مضيفة أن "الحكومة التشادية تتابع بأكبر قدر من الاهتمام والقلق الوضع في الشرق الأوسط سيما موجات العنف المميت غير المسبوق في قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه "في مواجهة هذه المأساة تدين تشاد الخسائر البشرية في صفوف العديد من المدنيين الأبرياء" وتدعو إلى "وقف إطلاق نار يؤدي إلى حل دائم للقضية الفلسطينية".

وأصبحت تشاد الدولة السادسة التي تستدعي كبير مبعوثيها من تل أبيب بسبب العدوان على قطاع غزة، وسبقتها تشيلي وكولومبيا والأردن، وتركيا، وهندوراس.


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