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تفاصيل الحالة الجوية في الاردن حتى الخميس

11/6/2023 12:14:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتستمر الأجواء الأربعاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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