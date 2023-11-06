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27 شهيداً جراء قصف إسرائيلي على مناطق عدة بغزة

11/6/2023 12:14:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 15 فلسطينياً، ليل الاحد الاثنين، جراء قصف إسرائيلي على منزل في حي تل السلطان غرب مدينة رفح بقطاع غزة.
ونقلت قناة الجزيرة، أنه استشهد شخصان ووقعت عدة إصابات في استهداف إسرائيلي لمنزل في مخيم جباليا بقطاع غزة.


وقبل قليل ارتقى 10 شهداء في استهداف طائرات الاحتلال لمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.


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