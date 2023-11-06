27 شهيداً جراء قصف إسرائيلي على مناطق عدة بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 15 فلسطينياً، ليل الاحد الاثنين، جراء قصف إسرائيلي على منزل في حي تل السلطان غرب مدينة رفح بقطاع غزة.
ونقلت قناة الجزيرة، أنه استشهد شخصان ووقعت عدة إصابات في استهداف إسرائيلي لمنزل في مخيم جباليا بقطاع غزة.
وقبل قليل ارتقى 10 شهداء في استهداف طائرات الاحتلال لمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
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