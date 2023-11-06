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الاحتلال يعتقل عهد التميمي في رام الله

11/6/2023 12:14:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، فتاة وشاب من قريتي النبي صالح ودير قديس شمال غرب رام الله.
وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اقتحمت النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عرفات ناجح ناصر بعد مداهمة منزله في قرية دير قديس.

وعهد التميمي 22 عاما، هي ناشطة فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي من مواليد قرية النبي صالح، برزت إعلاميا منذ كانت طفلة، أثناء تحديها لجنود من الجيش الإسرائيلي الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها ناريمان التميمي في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قرية النبي صالح، في أغسطس 2012، في مشهد تناقلته وسائل إعلام عالمية.

وفا

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