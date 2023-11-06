إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس وطمون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شابان بالرصاص الحي، فجر اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس، وأخرى في بلدة طمون.
وأفاد مصدر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس من المدخل الشرقي برفقة جرافة عسكرية، واندلعت مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في القدم.
وأضاف أن مواجهات أخرى اندلعت في بلدة طمون جنوب طوباس، أطلقت أيضا خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في الكتف.
وفا
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