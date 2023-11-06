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إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس وطمون

11/6/2023 12:14:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شابان بالرصاص الحي، فجر اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس، وأخرى في بلدة طمون.
وأفاد مصدر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس من المدخل الشرقي برفقة جرافة عسكرية، واندلعت مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في القدم.
وأضاف أن مواجهات أخرى اندلعت في بلدة طمون جنوب طوباس، أطلقت أيضا خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في الكتف.

وفا

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