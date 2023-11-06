برلماني أوكراني: زيلينسكي أوعز لمكتبه ببدء التحضير للانتخابات الرئاسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال عضو برلمان أوكرانيا أليكسي غونتشارينكو، إن فلاديمير زيلينسكي أوعز لمكتب الرئاسة الأوكرانية ببدء التحضير لانتخابات الرئاسة في ربيع عام 2024.وأضاف عضو البرلمان، في حديث تلفزيوني: "وفقا لمعلوماتي، قرر فلاديمير زيلينسكي إجراء انتخابات رئاسية في العام المقبل. لقد أوعز زيلينسكي لمكتب الرئاسة بالتحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في 31 مارس 2024".

ولكن حتى الآن لم يعلق ممثلو الإدارة الرئاسية الأوكرانية، على هذه المعلومات.

في 3 نوفمبر، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن زيلينسكي يفكر في إجراء انتخابات رئاسية في ربيع عام 2024.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا في أكتوبر من هذا العام، لكنها لم تتم بسبب الأحكام العرفية. ومن المعروف أن القانون الأوكراني، يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية خلال فترة الأحكام العرفية.

روسيا اليوم