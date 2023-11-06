ارتفاع أسعار النفط بعد قرار السعودية مواصلة خفض الإنتاج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي لإنتاجهما حتى نهاية العام، مما يبقي على شح المعروض، بينما يترقب المستثمرون عقوبات أمريكية أشد وطأة على النفط الإيراني.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 85.30 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.05 دولار للبرميل، مرتفعا 54 سنتا، أو 0.7% .
وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية في بيان في وقت سابق، إن المملكة ستواصل تخفيض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري.
وبذلك سيصل إنتاج السعودية إلى 9 ملايين برميل يوميا في كانون الأول المقبل.
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