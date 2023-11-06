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ارتفاع أسعار النفط بعد قرار السعودية مواصلة خفض الإنتاج

11/6/2023 12:14:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي لإنتاجهما حتى نهاية العام، مما يبقي على شح المعروض، بينما يترقب المستثمرون عقوبات أمريكية أشد وطأة على النفط الإيراني.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 85.30 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.05 دولار للبرميل، مرتفعا 54 سنتا، أو 0.7% .
وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية في بيان في وقت سابق، إن المملكة ستواصل تخفيض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري.
وبذلك سيصل إنتاج السعودية إلى 9 ملايين برميل يوميا في كانون الأول المقبل.




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