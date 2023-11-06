إصابة فلسطيني بالرصاص الحي واعتقال ثمانية آخرين في نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي، واعتقل ثمانية آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، محافظة نابلس.
وأفادت مصادر طبية بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من محاور عدة، واندلعت مواجهات مع الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي بالقدم.
وأضافت مصادر أمنية لـ"وفا " بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها أربعة شبان من داخل منزل واحد في منطقة خلة الايمان بالمدينة بعد أن فتشته.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تلفيت جنوب نابلس، وداهمت منزلين وفتشتهما وعاثت بهما خرابا، واعتدت على مواطنين فلسطينيين اثنين بالضرب، قبل أن تعتقل آخرين.
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