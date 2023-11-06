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إصابة فلسطيني بالرصاص الحي واعتقال ثمانية آخرين في نابلس

11/6/2023 12:14:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي، واعتقل ثمانية آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، محافظة نابلس.
وأفادت مصادر طبية بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من محاور عدة، واندلعت مواجهات مع الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي بالقدم.
وأضافت مصادر أمنية لـ"وفا " بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها أربعة شبان من داخل منزل واحد في منطقة خلة الايمان بالمدينة بعد أن فتشته.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تلفيت جنوب نابلس، وداهمت منزلين وفتشتهما وعاثت بهما خرابا، واعتدت على مواطنين فلسطينيين اثنين بالضرب، قبل أن تعتقل آخرين.

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