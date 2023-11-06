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السعودية تبقي على سعر بيع النفط لآسيا دون تغيير

11/6/2023 12:14:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت شركة أرامكو السعودية إبقاء على سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا خلال شهري تشرين الثاني الحالي وكانون الأول القادم دون تغيير.
وحددت شركة النفط الرائدة في الشرق الأوسط سعر البيع الرسمي للنفط العربي الخفيف عند 4 دولارات للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي.
وبالنسبة لأسعار البيع الرسمية لشهر كانون الأول المقبل، رفعت أرامكو سعر النفط الخام بالغ الخفة إلى آسيا للشهر الثالث بمقدار 70 سنتا إلى 4.05 دولار للبرميل فوق أسعار خامي عمان/دبي، مدعومة بالأسعار القوية للخام الخفيف عالي الكبريت في سوق التعاملات الفورية.




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