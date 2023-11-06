السعودية تبقي على سعر بيع النفط لآسيا دون تغيير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت شركة أرامكو السعودية إبقاء على سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا خلال شهري تشرين الثاني الحالي وكانون الأول القادم دون تغيير.
وحددت شركة النفط الرائدة في الشرق الأوسط سعر البيع الرسمي للنفط العربي الخفيف عند 4 دولارات للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي.
وبالنسبة لأسعار البيع الرسمية لشهر كانون الأول المقبل، رفعت أرامكو سعر النفط الخام بالغ الخفة إلى آسيا للشهر الثالث بمقدار 70 سنتا إلى 4.05 دولار للبرميل فوق أسعار خامي عمان/دبي، مدعومة بالأسعار القوية للخام الخفيف عالي الكبريت في سوق التعاملات الفورية.
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