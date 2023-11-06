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نتنياهو: احتجاجات الجيش دفعت حماس لتنفيذ هجومها

11/6/2023 12:14:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط وفي صفوف القوات النظامية، وعلى رأسها سلاح الجو، شكل دافعا لدى حماس وقائدها يحيى السنوار لإطلاق عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


تلك التصريحات أطلقها في إحاطة قدمها لصحافيين في وسائل إعلام إسرائيلية، لكنه سرعان عاد ونفى أنه صرح بذلك وكتب على حسابه على موقع X (تويتر السابق): "بدأت حماس عملية "الحرب علينا لأنها تريد قتلنا جميعا وليس بسبب أي جدال داخلنا".

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