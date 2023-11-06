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الاحتلال يعتقل تسعة شبان من القدس

11/6/2023 12:14:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، تسعة شبان من بلدات شمال غرب القدس المحتلة.
وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اعتقلت أمير عيد فوزي أبو عيد، والشقيقين نزال وحسين خالد خضور، والأسير المحرر أحمد محمد بدوان من بلدة بدو، وأحمد ماهر الجمل من بلدة بيت سوريك، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد جمال ريان، ورشيد بسام داوود، وأنس ياسين ريان، وداوود فضل داوود، من بلدة بيت دقو، بعد أن داهمت منازلهم، وعبثت بمحتوياتها.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات قطنة، وبيت عنان، وبير نبالا، شمال غرب القدس.

وفا

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