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صور الأقمار الصناعية تظهر غزة قبل وبعد العدوان الإسرائيلي

11/6/2023 12:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر موقع axios الأمريكي، صوراً تم التقاطها من الأقمار الصناعية، بينت قطاع غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي الهمجي، المستمر منذ 31 يوماً على مختلف مواقع القطاع.
وقال الموقع، إن القصف أدى إلى تدمير أو إتلاف المساجد والكنائس والمخابز وأجزاء كبيرة من مخيمات اللاجئين والمناطق السكنية الأخرى.
ونقل عن وزارة الصحة في رام الله، أن ما يقرب من نصف الوحدات السكنية في القطاع المحاصر، الذي يسكنه ما لا يقل عن 2.2 مليون شخص، قد دمرت جزئيا على الأقل.
وأظهر تحليل حديث لبيانات الأقمار الصناعية أن ما لا يقل عن ربع المباني في شمال غزة قد تضررت أو دمرت بسبب الضربات الإسرائيلية.

















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